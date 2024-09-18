اشار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيانن الى انه حداداً على ارواح شهداء العدوان الإسرائيلي الجبان والآثم، وتضامناً مع ذويهم ومع الجرحى، تُقفل لنهار الأربعاء الواقع فيه الثامن عشر من شهر ايلول الجاري جميع دوائر وزارة الثقافة والمتحف الوطني والمكتبة الوطنية والكونسرفتوار الوطني وسائر المؤسسات العامة والمعالم الأثرية التابعة للوزارة او المرتبطة بها، وتؤجّل جميع الفعاليات الثقافية حتى اشعارٍ آخر .

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال جميع دوائر وزارة الثقافة والمتحف الوطني والمكتبة الوطنية والكونسرفتوار الوطني وجميع المعالم الأثرية التابعة للوزارة حداداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.