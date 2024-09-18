نيويورك تايمز: اسرائيل اخفت مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من اجهزة النداء المصنوعة في تايوان تم استيرادها الى لبنان

اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين مطلعين من بينهم اميركيون، الى ان اسرائيل اخفت مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من اجهزة النداء المصنوعة في تايوان تم استيرادها الى لبنان.

وذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين مطلعين من بينهم اميركيون، بانه تم اخفاء الشحنات المتفجرة التي لم يتجاوز وزنها اونصة واحدة الى اثنتين بجوار البطارية في كل جهاز للنداء، كما تم تضمينها مفاتيح يمكن تفعيلها من اجل التفجير عن بعد.

ولفتت الى ان الهجوم باستخدام اجهزة النداء بدأ الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت لبنان حيث ارسلت الاجهزة رسالة في البداية لتبدو وكأنها قادمة من قيادات حزب الله، وبدأت تلك الرسالة بتفعيل الشحنة المتفجرة. واردفت "يعتقد ان عدد الاجهزة التي اشتراها حزب الله من تايوان يبلغ ثلاثة الاف جهاز بهدف توزيعها على انصاره".