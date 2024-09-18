نقابتا المصفاة والمصب في منشآت الزهراني: متضامنان مع دعوة الاتحاد العمالي الى الحداد الوطني العام

اعلنت نقابتا المصفاة والمصب في منشآت الزهراني، في بيان، عن "تضامنهما الكامل. مع المطلب الوطني الجدير بالتنويه، الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، بوجوب اعلان الحداد الوطني العام واضراب كل المرافق العامة والخاصة تنديدا بهمجية عدوانية مستمرة، وتضامنا مع ذوي الشهداء، واوجاع الجرحى، متعهدين التصدي الدائم للقضايا الوطنية الكبرى. وفي مقدمها، أن العدو الاسرائيلي هو العدو الصارخ لكل اللبنانيين ، الذي طالما مارس وحشيته وعنفه، مسقطا كل معايير الإنسانية التي لا يتعرف لها بقاموس عقيدة مجرميه".

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