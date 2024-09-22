مليشيا الحوثي تختطف أكاديميًا بجامعة الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة -

اختطفت مليشيا الحوثي، مساء السبت، أكاديميًا بجامعة الحديدة، وذلك على خلفية كتابته منشورات حول ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا الحوثية داهمت منزل الدكتور عباس الحرازي، عضو هيئة التدريس بجامعة الحديدة، وقامت باحتطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن سبب اختطاف الدكتور الحرازي على خلفية "كتابته منشور عن عيد 26 سبتمبر في أحد جروبات الواتس".

والدكتور الحرازي يعمل أستاذًا للغة الانجليزية في كلية التربية جامعة الحديدة، وهو في العقد السادس من العمر، ويأتي هذا في ظل اختطاف المليشيا لعشرات المواطنين في عدد من المحافظات.