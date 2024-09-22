شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وعثمان مجلي، السبت، الى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إعلام المجلس الرئاسي، إنه من المقرر أن يلقي العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام قادة، وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تطورات الوضع المحلي، والدعم الدولي المطلوب لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من اجل انهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق السلام الشامل وفقا لمرجعياته الوطنية والاقليمية والدولية.

وأضاف أنه سيتحدث بالتزامن مع الحدث الأممي الرفيع، لقادة العالم المشاركين في قمة المستقبل بكلمة يستعرض فيها مسار الاصلاحات الاقتصادية، والمؤسسية، وسبل الاستجابة للتحديات المتشابكة، ووفاء اليمن بالتزاماته المنسقة مع الحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن الرئيس العليمي سيجري على هامش الاجتماعات الاممية، مناقشات رفيعة المستوى بشأن الأوضاع الانسانية والاقتصادية في البلاد، على ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الايراني.