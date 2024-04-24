بالصور.. نجوم الفن والإعلام في احتفالية "مركز راشد لأصحاب الهمم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

حرص عدد من نجوم الفن على حضور احتفالية "مركز راشد لأصحاب الهمم" بمناسبة مرور ٣٠ سنة من العطاء على إنشاء المركز

وتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام، كما حضر عدد كبير من النجوم في احتفالية ضخمة لتكريم رموز الإعلام والفن في الوطن العربي والداعمين للأنشطة الخيرية التي يقيمها المركز

ومن أبرز نجوم الفن الذين حضروا الاحتفالية: نبيلة عبيد، فيفي عبده، صفية العمري، المنتج هشام سليمان، سوسن بدر وحفيدتها، عبير صبري وزوجها أيمن البياع، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامي مصطفى بكري

كما حضر الاحتفالية: ماجدة زكي، أشرف زكي، روجينا، هالة صدقي، الإعلامية بوسي شلبي، سمية الخشاب، حسين فهمي، سوزان نجم الدين، هاني رمزي، منال سلامة، الإعلامية هبة الأباصيري، أميرة مختار،

وأقيمت الاحتفالية أمس الثلاثاء 23 أبريل بفندق فورسيزون نايل بلازا كما شهد الحفل تكريم مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية