فن ومشاهير

بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق وفيفي عبده تعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "غادة" مجموعة من الصور، مرتدية فستان قصير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "أقضي أيام رائعة للاستمتاع بأشعة الشمس".

وتفاعلت الفنانة مع الصور، وعلقت بـ "إيموجي قلوب".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "آي الحلاوة والجمال دا كلو تبارك الرحمن"، "تجنني جميلة"، "عسولة الضحكة"، يلهوي على العسل"، "ملكة القلوب"، "طول عمرك قمر يا غادة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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