فيفي عبده تردّ على انتقادات فيديوهاتها على "تيك توك"

خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي"، ردّت الفنانة فيفي عبده على الانتقادات التي طاولتها بسبب ظهورها في الفترة الأخيرة بفيديوهات بث مباشر عبر "تيك توك".وقالت فيفي: "أنا لم أعش طفولتي، والآن أعيشها على "تيك توك"، والناس العفويون الذين يتابعونه يريدون أن نكتشفهم، وهناك مواهب أصبحنا قادرين على مشاهدتهم".

وأضافت: "أنا شقية جداً على "فيسبوك" وكل الميديا، الميديا أنا أحببتها مثلما أحبتني هي، وأحب "تيك توك" كثيراً، فهو مسلٍّ ولذيذ وأستطيع في أي وقت أن أتسلّى عليه، وهذه مشكلة تجعلنا نرفض العمل. أنا مَن أدخلتُ "إنستغرام" الى مصر، لأنه لم يكن موجوداً، وكان الأمر مقتصراً على "فيسبوك" فقط، فأدخلت الفنانين العرب على مصر، وأدخلت المصريين على العالم العربي".

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية، مسلسل "شغل في العالي"، الذي عُرض في موسم رمضان 2022، وهو بطولة: شيرين رضا ومروان يونس، وعدد من ضيوف الشرف بينهم: بيومي فؤاد، نضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل

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