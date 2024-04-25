إيمان العاصي بـ"بطن مكشوف" ونانسي عجرم بدون مكياج.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ونالت إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام، وظهرت خلالها بفستان أنيق.

أروى جودة

خطفت الفنانة أروى جودة، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة فرعونية.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي في أحدث إطلالة لها ببطن مكشوف، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

مادلين مطر

شاركت الفنانة مادلين مطر، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إطلالتي بالأحمر بتعكس روح الحماس والثقة اللي جواتي، هذا اللون مش بس لون هو تعبير عن شخصيتي وقوتي".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة كلاسيكية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

لقاء سويدان

وجهت الفنانة لقاء سويدان، رسالة للفنانة فيفي عبده بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنة جميلة زيك الست فوفا، عيد ميلاد سعيد، الجدعة صاحبة الواجب العسل فيفي عبده".