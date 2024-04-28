تامر حسني بحفل فنّي كبير في لبنان .. انتظروه على هذا المسرح وفي هذا التاريخ

يعود الفنان المصري تامر حسني الى بيروت للعام الثاني على التوالي، للقاء جمهوره في حفل فني من المقرٍر ان يقام في “الفوروم دي بيروت” يوم السبت ٣ آب/اغسطس ٢٠٢٤.

بهذه المناسبة، شارك تامر حسني المتابعين بالاعلان الدعائي للحفل عبر “انستاستوري” وعلّق: “يا مُسهل حبايب قلبي جمهور لبنان الغالي، إستعدوا “قدّها وقدود” انشاء الله”.

نذكر ان تامر حسني أحيا مؤخراً حفلاً فنياً ضخماً بعنوان “مهرجان تامر حسني للمدارس”، أهداه الى مجموعة من طلاب مصر في يوم تخرجهم، وأعلن انه سيُقيم المهرجان نفسه بشكل سنوي.

كما شارك في الأيام القليلة الماضية في إحياء الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء بمشاركة الفنانة انغام وحضور كوكبة من الوجوه السياسية والفنية والإجتماعية والثقافية المصرية.