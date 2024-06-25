بالفيديو- نيللي كريم تخطف الأنظار بأسبوع الموضة في باريس

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خطفت الممثلّة المصريّة، نيللي كريم، الأنظار خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس، وذلك خلال متابعتها لعرض المصمّمَين اللبنانيّيَن جورج حبيقة وطوني ورد. كما التقت بزميلتها الممثلة غادة عبد الرازق على هامش حضورها عرض الازياء.
لاحقت عدسات الكاميرا نيللي كريم في شوارع باريس أثناء تنقّلاتها، فبدت في غاية الاناقة والجمال. http://www.instagram.com/p/C8olRn4ITWf/
وحرصت نيللي كريم على متابعة نشاطاتها الفنيّة منذ إنفصالها عن هشام عاشور، بعد زواج دام أكثر من عامين ونصف العام. فحضرت حفل زفاف الممثّلة جميلة عوض إضافة الى نشاطات من مناسبات مختلفة.
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على صعيد الدراما، أشارت المعلومات عن عودة “كريم” في رمضان ٢٠٢٥، بمسلسل يتألّف من ثلاثين حلقة تتعاون فيه مع المنتج أحمد الدسوقي في عمل تلفزيونيّ، بعد النجاح الذي حقّقاه في مسلسل “فراولة”، الذي عرض في موسم رمضان الماضي.
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