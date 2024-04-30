تم توثيق صورة لمكان تجمع العزاء للبلوغر العراقية المشهورة بلقب “أم فهد”، التي توفيت جراء إطلاق النار عليها. وتظهر الصورة عدم حضور العديد من الأشخاص في مكان العزاء، وقد ترددت أنباء حول عدم حضور أفراد عائلتها أيضًا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطع فيديو يظهر سائق دراجة نارية يتوقف بالقرب من السيارة التي كانت تقودها “أم فهد”، وبعد ذلك يقوم بإطلاق النار عليها داخل السيارة في منطقة مزيونة.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تكشف مفاجأة صادمة في عزاء البلوغر العراقية الشهيرة أم فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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