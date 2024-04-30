بالصور-كاتي بيري تتالق بلوك رائع تحت عنوان الأناقة و الشياكة..و سعر حذائها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية كاتي بيري بلوك مميز في أخر إطلالتها، وظهرت مرتديةً فستاناً قصير بالون الأسود المزين بحبات الكريستال على شكل بليزر مع حذاء عالي جداً ذات كعب عالي باللون الأسود من دار أزياء BALENCIAGA وصل سعره إلى 1,690 يورو، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت تعرضت كاتي بيري لموقف محرج وطريف، إذ انفكت ملابسها، فاضطرت لإخفاء جسدها بعدة طرق.

وفي التفاصيل، ظهرت بيري في برنامج "أميركان آيدول" American Idol، وخلال الحلقة انفكت ملابسها، فاضطرت إلى إخفاء جسدها بالوسادة، ثم بالاختباء تحت مكتب لجنة الحكّام.

وشاركت بيري متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو، ظهرت فيه أثناء كواليس الحادثة، وبدت فيه وهي تحاول الاختباء، كما ظهر ععدد من مساعدي الملابس الذين حاولوا إصلاح الـ"توب".

وظهرت بيري في مقطع الفيديو وهي تقول: "أحتاج إلى أن تظل توبي عليّ".

وأضافت: "إذا لم يتمّ إصلاح الأمر، فسيحصل هذا العرض على أكثر مما أراد"، وتابعت ممازحة: "إنّه عرض عائليّ".

