التفاصيل الكاملة للدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية، الخميس 2 مايو، وتستمر حتى 9 من الشهر ذاته، بتنظيم جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

ويُنافس في هذه الدورة أكثر من 50 فيلماً متنوعاً ما بين روائي طويل، وقصير، ووثائقي، فضلًا عن تقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج.

ويشهد حفل الافتتاح، تكريم الفنان السعودي عبد المحسن النمر، تقديرًا لمشواره الفني المُمتد منذ أكثر من 4 عقود كاملة، وحظى بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي، بأعماله المتنوعة.

ويُعد المهرجان من أهم منصات الترويج للأفلام السعودية، التي تُقام على مستوى ومعايير عالمية، باستضافة نخبة من الصُنّاع والخبراء الدوليين، كما يُساهم في تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير قطاع الأفلام من خلال صناعة تواجد إعلامي محلي ودولي لأصوات صُناع الأفلام السعوديين، وتعزيز قيمة الصورة الثقافية للملكة.

90 فعالية

مدير المهرجان أحمد الملا، ، قال إنّ: “الدورة العاشرة تضم أكثر من 90 فعالية ثقافية سينمائية في 8 أيام متتالية، حيث يحتفل المهرجان بصُنّاع الأفلام السعوديين والخليجيين ومن الوطن العربي والعالم كله، ليُقدم خلاصة التجربة التي رعاها دورة تلو الأخرى”.

وأضاف الملا، أن “المهرجان يتطور بطموحات عالية، ويسعى ليوازي تسارع المنتج السينمائي السعودي، مع الحفاظ على بيئته الأصلية المغروسة بالحب والإخلاص”.

قائمة الأفلام المنافسة

قائمة الأفلام الروائية الطويلة، تضم 8 أعمال، وهي: “بين الرمال” إخراج محمد العطاوي، و”ماي ورد” إخراج محمود الشيخ، و”أحلام العصر” لفارس قدس، و”هجان” لأبو بكر شوقي، و”المرهقون” لعمرو محمد جمال، و”ثلاثة” لنائلة الخاجة، و”أنا الاتحاد” إخراج حمزة طرزان، و”ذلك الشعور الذي” لجيجي حزيمة.

كما يُنافس 24 فيلماً قصيرًا، وهي: “يوم أحد” لعبد العزيز سيد، و”بخروش” لرضوان جمال، و”أنا وعيدروس” لسارة بالغنيم، و”عذر أجمل من ذنب” لهاشم شرف، و”أجراس بافالوف” لخالد فهد، و”مسند” لعبد الرحمن يحيى مقبل، و”1420″ لأروى سالم، و”القرابة” لعلي الهاجري، و”صندقة غنم” لهاني البيضاني، و”متعة مظلمة” لديمة إبراهيم، و”خمسين” لـ عبد الله الرويس.

كما تضم قائمة الأفلام القصيرة، كلّ من: “الصندوق الأخضر” لسلطان القمشوعي، و”بصيرة” لعبد العزيز الحسين، و”لومنيري” لهيا أبو الريش، و”يوم” لأحمد أكبر، و”العصفور الخامس” لمريم العباد، و”وحده أفضل” لـ rekar barzan، و”بين البينين” لإيثار باعامر، و”قصة صالح” لزكي آل عبد الله، و”لستة الماجلة” لتقوى علي ناصر، و”مصنوع للجمال.. يستخدم للقبح” لجعفر البقالي، و”ترانزيت” لباقر جاسم الربيعي، و”الصرخة” لمقداد الكوت، و”سعيد” لرامي الزاير.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية، تضم 20 فيلماً، وهي: “كتم الأنفاس” لعيسى الصبحي، و”لا ترتاح كثيرًا” لشيماء التميمي، و”سعد” لنواف عبد العزيز الحرابي، و”هورايزن” لفايبان لامير، و”بر سار” لمحمد جاسم، و”قدّها” لنهلة أحمد الصغير، و”هدهدة” لعلي العبد الله، و”ذاكرة عسير” لسعد طحيطح، والذي يُشارك بفيلم “حياة مشنية”.

ويأتي ذلك، بجانب فيلم “رجل الغابة المخفية” لخالد جميل الهوسة، و”روح رمضان” لعبد الله محمد عكاشة، و”سباق الحمير” لمحمد باقر، و”الإيحلة” لمحمد مجيد المبارك، و”أنذر قراوند” لعبد الرحمن صندقجي، و”درب زبيدة – رحلة هايكنج” لدنيا العطوة، و”دهجان الورد” لمحمد عبد الله العجمي، و”الشتاء الأخير” لحيدر داوود، و”بعد 48″ لعلي البيماني، و”أصوات العلا” لميتوشكا الكوفا، و”المحطة السابعة” لعبادة أحمد الحمامي.

لجان التحكيم

وكشف المهرجان، عن لجان تحكيم المسابقات المختلفة، حيث يترأس هايلي جريمي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وبعضوية هيدي زارد، وهناء الفاسي، أما الأفلام القصيرة يترأسها خالد صقر، وبعضوية زايكو تونو، وعايدة شليفر

ويترأس جوزيف في كي، مسابقة الأفلام الوثائقية، وبعضوية حسين دغريري وميريام ساسين، فيما يترأس مسابقة السيناريو المنفذ، عبد الله عرابي، وبعضوية نور هشام السيف وعبد الله ثابت، أما درة بوشوشة، تترأس مسابقة مشاريع سوق الإنتاج، وبعضوية المعتز جفري وكريم أيتونة.