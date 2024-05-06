بعد دهسه لشاب وخضوعه للتحقيق.. تعرف على بديل عصام صاصا في حفل الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قدمت الجهة المنظمة لحفل مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الاثنين، اعتذارها لرواده، لعدم تمكنه من إحياء الحفل، بعد واقعة القبض عليه، وحجزه على ذمة التحقيقات.

مصدر في إدارة الحفلات في الباخرة النيلية، التي كان من المقرر مشاركة صاصا في حفل بها، تحدث في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا: "الإدارة، بعد حجز عصام صاصا، على ذمة التحقيقات، قامت بالتعاقد مع بديل له، وهو مؤدي أغاني المهرجانات إسلام كابونجا، للمشاركة في الحفل، المقرر إقامته اليوم الاثنين".

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، صدر ضده اليوم قرار من النيابة العامة بجنوب الجيزة، عقب خضوعه للتحقيق في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وقررت النيابة، حجز عصام صاصا وإحالته إلى مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من دمائه، وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ومدى تيقظه وقت الحادث.