بإطلالة مبهجة في عيد الربيع.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيهًا، أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت يسرا، صورًا لها بفستان منقوش عليه زهور، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد شم نسيم سعيد للجميع".

وشاركت الفنانة يسرا في فيلم شقو، من تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، وضيف الشرف أحمد فهمي.

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