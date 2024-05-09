كشف حقيقة فيديو صراخ وبكاء حليمة بولند داخل السجن

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو قيل إنه للإعلامية الكويتية المسجونة حليمة بولند من داخل سجنها.

يُظهر المقطع سيدة، يرجح البعض أنها بولند، التي تقضي حكماً بالسجن في قضية أخلاقية، وهي تصرخ وتبكي خلف قضبان السجن.

أثار المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع جدلاً كبيرًا في الكويت، وسط تساؤلات كثيرة من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة المقطع.

وفيما بعد، تم تداول معلومات من مصادر إعلامية كويتية، منها حساب “المجلس” في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، تفيد بأن “الفيديو المنتشر لبكاء وصراخ الإعلامية حليمة بولند خلف قضبان السجن هو عبارة عن مشهد تمثيلي لبرنامج تلفزيوني قبل 6 أعوام”.

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