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بالصور| ميرنا جميل وهنا الزاهد تحضران نزال "حلبة النار" في السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من النزال التاريخي "حلبة النار" الذي أقيم مساء أمس السبت 18 مايو بين الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري.

وجمعت الصور والفيديوهات ميرنا بعدد من الحضور بينهم: هنا الزاهد، ياسمين صبري، ولاعب كرة القدم .

أقيم النزال في الرياض بالمملكة العربية ، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

جدير بالذكر أن ميرنا جميل يُعرض لها حاليا حلقات الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي، على منصة شاهد VIP، ويشاركها البطولة: كريم عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سليمان عيد، إلى جانب النجم الكبير أحمد بدير، المسلسل تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج خالد مرعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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