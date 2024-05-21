نانسي عجرم مهددة بالسجن والغرامة بسبب أسرة فريد الأطرش… ما القصة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:48 صباحاً - أعلن فيصل فريد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، مقاضاة الفنانة نانسي عجرم، على خلفية إعلانها الأخير والتي استخدمت فيه لحن أغنية “أنا وأنت ولا حد تالتنا”، دون الحصول على إذن مسبق.

أسرة فريد الأطرش تُقاضي نانسي عجرم

حسام لطفي، محامي وريث فريد الأطرش، في بيانٍ صحافي، أن “نانسي عجرم والشركة المنتجة للإعلان، لم يحصلان على موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ساسيرو، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع وإعادة النشر”.

وأشار إلى تكليفه بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين، في دفع التعدي على حقوق الفنان فريد الأطرش، “لا نقبل المساس بالحقوق الأدبية”.

وأوضح حسام لطفي، لـ”الشرق”، أن “الشركة المنتجة للإعلان، كان عليها الحصول على موافقة ورثة الملحن مثلما حصلت على موافقة ورثة مرسي جميل عزيز”، لافتاً إلى أن “المنتج محسن جابر، لا يمتلك الحق أساساً في التصرف في أي مصنف فني يتعلق بفريد الأطرش، ولن نتراجع عن المسار القانوني”.

فيما أرسل جي جي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، لـ”الشرق”، صورة ضوئية من تصريح الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكداً أن “نانسي غنت الأغنية بعد اطلاعها على التصريح أولاً”، إذ أن موقفها صحيح، ولم تعتدِ على حقوق الملكية الفكرية.

دعم جمعية المؤلفين والملحنين المصرية

ومن جانبها، أكدت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، تضامنها مع الدعوى التي أقامتها أسرة الفنان فريد الأطرش، ضد نانسي عجرم

وبدوره، قال مدحت العدل، إنّ: “ورثة الفنان فريد الأطرش، تقدموا بشكوى ضد الشركة المنتجة للإعلان، لاستخدامها الأغنية دون الحصول على موافقة أو عقد مكتوب”.

وأبدى مدحت العدل، اندهاشه، من موقف الشركة المنتجة والتعدي على حقوق الغير، دون العودة إلى الورثة أو جمعية المؤلفين والملحنين، واصفاً ذلك بـ”التجاوز غير المقبول”.

وتابع “قررنا مقاضاة الشركة، باسم عائلة الفنان فريد الأطرش، وستُمنع بث الأغنية”، موجهاً اللوم والعتاب لنانسي عجرم ولأي فنان يُقدم مصنف غنائي دون التأكد من حقوق الملكية.

وشدد على “ضرورة عودة الفنان أولاً إلى جمعية المؤلفين والملحنين، قبل غناء أي أغنية، حتى لا يضع نفسه تحت المسائلة القانونية”، موضحاً أن “الجمعية عمرها أكثر من 70 عاماً، وتحمي حقوق ورثة صُناع الموسيقى دوماً”.

آخر أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل عنوان “مشكلتك الوحيدة”، وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب“.

ونشرت نانسي بوستر الأغنية على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وهي من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قمحية، وتوزيع باسم رزق.

فيلم مقسوم

كما طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغاني “فيلم مقسوم” الذي شاركت في بطولته ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

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