شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه "بنقدر ظروفك" ببدلة لامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد الفيشاوي وصناع فيلم "بنقدر ظروفك" بالعرض الخاص للعمل، داخل إحدى سينمات أكتوبر، حيث حرص على الحضور برفقة بطلة العمل الفنانة مي سليم، وهو يرتدي بدلة لامعة.

كما حرص على الحضور الفنانون محمد محمود، إبرام سمير، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، والمخرج أيمن مكرم والمؤلف سمير النيل، والفنانة أميرة العايدي لدعم ابنها.

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشترى بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك"يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.



أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه بنقدر ظروفك



أحمد الفيشاوي يحتفل فى العرض الخاص



أحمد الفيشاوي خلال العرض الخاص