شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل دواعى السفر يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل " دواعى السفر "، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، واحتل رقم 1 فى القائمة، والمسلسل أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء، وعرض 4 حلقات من المسلسل.

وهو من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

وفى الحلقة الرابعة من المسلسل بدأت داليا " دنيا وائل " تعليم القبطان إبراهيم " كامل الباشا " اللغة الإسبانية لانها كان يريد تعلمها من صغره.

وطلب من الدكتورة هدى " نادين" أن ترقص معه تانجو في حفلة العيادة ووافقت وبدأ على " أمير عيد " أن يعلمه رقص التانجو، ويوم الحفلة رقص معها بكامل لياقته والنشاط وصفق له جميع الحضور، و أبلغته هدى أن داليا بدأت صحتها النفسية تتحسن بسببه وأنها بدأت في حملتها للقضاء على الوحدة ووضعت الإعلانات في الشارع برقم القبطان إبراهيم.