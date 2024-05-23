فيروز كراوية تتعاون مع "مولوتوف" في "نوح الحمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تطرح المطربة فيروز كراوية خلال أيام أول تعاون لها مع المنتج الموسيقي مولوتوف، وهي أغنية من تراث السمسمية البورسعيدي بعنوان "نوح الحمام".

تقدم فيروز ومولتوف الأغنية برؤية موسيقية مختلفة تعتمد على الموسيقى والإيقاعات الإلكترونية.

كان تراث السمسمية اعتمد طوال تاريخه على الغناء الجماعي وقدمته عدة فرق تنتمي لمدينة بورسعيد، وأشهرها فرقة "الطنبورة".

في تجربة "نوح الحمام" تقدم فيروز كراوية ومولوتوف تصور مختلف بهدف تعريف الأجيال الجديدة بنوع من الأغاني التراثية المصرية بأسلوب موسيقي معاصر.