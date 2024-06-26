المؤبد لمتهم قتل شابًا لخلافات عائلية على ميراث في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لطعنه شابا، بسبب خلافات عائلية بمنطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "س.م" عامل، طعن أحد أقاربه بطعنة نافذة في البطن باستخدام سلاح أبيض مطواة أثناء نشوب مشاجرة بينهما، لخلافات بينهما على قطعة أرض ميراث.

وقال شهود العيان في الواقعة، إن المتهم حمل سلاحا أبيض وتوجه لمسكن المجني عليه وعقب رؤيته تشاجر معه، واشتعلت المشاجرة بينهما حتى أخرج سلاحا وطعنه بمنطقة البطن وسقط المجني عليه غارقا في دمائه وتوفي في الحال عقب وصوله إلى المستشفى.