جذابة وساحرة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صورًا لأحدث تصوير لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام".

ونشرت لقاء مجموعة صور لها بإطلاله جذابة، مرتدية فستان طويل باللون الأرجواني عاري الكتف، أبرز جمالها وأناقتها.

وأشاد جمهور السوشيال ميديا باختيار لقاء الخميسي للفستان، وجاءت التعليقات كالتالي: "حلو وشيك"، "أناقة.. مبدعه في اختيار ملابسك"، "جمالك يجنن"، "بسم الله ماشاء زي القمر"، "تحفة وحلوة كتير".

وأطلقت لقاء الخميسي تصريحات مثيرة للجدل في رمضان الماضي، خلال ظهورها في برنامج "أسرار"، تحدثت عن النقاب والحجاب، وكشفت رأيها عن المساكنة بين الشباب.

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/C7Uez8PCQwd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضا..

بعد شجار بين كيلي رولاند وأمن "كان السينمائي".. نجيب ساويرس يعلق على الواقعة

صبا مبارك تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في "كان" السينمائي (صور)