شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Baby Reindeer يقترب بقوة من ترشيحات الإيمى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل الدراما السوداوي Baby Reindeer الذي عرض عبر منصة نتفليكس الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن يزاحم الكثيرين من الأعمال الدرامية خلال فترة قليلة، حيث اقترب المسلسل من ترشيحات الإيمي في دورتها الـ 76 المقرر لها في 15 سبتمبر المقبل.

ووفقاً لتقرير ينشر بشكل دوري عبر مجلة فارايتي، فإن مسلسل Baby Reindeer انضم لقائمة المسلسلات التي تقترب بشكل كبير من الترشيحات، حيث إن هذا التقرير يعتد به كثيراً كونه يعتمد على الكثير من العوامل، منها آراء النقاد والمشاهدين.

وكانت قد أعلنت الأكاديمية من قبل عن أنه من المقرر الإعلان عن ترشيحات الإيمى للدورة الـ 76 في 17 يوليو المقبل، وتم التأكيد على الموقع الرسمي للجائزة قابلية تغيير التواريخ.

وسيقام حفل جوائز إيمي 76 في مسرح Peacock في وسط مدينة لوس أنجلوس، وسيتم الإعلان عن المضيف والمنتجين للبث التلفزيوني قريبا.

