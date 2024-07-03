الخارجية الأميركية دعت إسرائيل للتحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية

دعت وزارة الخارجية الأميركية ، إسرائيل إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة، عقب التقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين كدروع بشرية.

واشار نائب المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتل خلال مؤتمر صحافي، الى انه "رأينا هذه التقارير المزعجة في الفيديو. الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تحقيقا في الحادث وإن ما تم تصويره في مقاطع الفيديو هذه لا يعكس قيمه وكان انتهاكا واضحا لأوامره وإجراءاته التنظيمية. سأترك الإسرائيليين يتحدثون، لكننا ندعو مرة أخرى إسرائيل إلى المسارعة في إجراء التحقيق وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وسنواصل التوضيح لحكومة إسرائيل أن هناك بالطبع توقعات بأن عليهم التصرف بما يتوافق مع قانون الصراع المسلح".

من جهتها، اعتبرت حركة "حماس": "ان استخدام الجيش الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان".