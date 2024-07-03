أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى أستانا في كازاخستان، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وسيعقد الرئيس الروسي لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعيم الصيني شي جين بينغ، ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع زعماء أذربيجان وكازاخستان ومنغوليا وباكستان.
وتم الاتفاق على لقاء للرئيس بوتين يوم الخميس مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر الذي يتولى قيادة البلاد منذ مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وصل إلى أستانا للمشاركة في "قمة شنغهاي" وسيلتقي أردوغان وجين بينغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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