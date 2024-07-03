"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الوضع الأمني يستمر حذرا في المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي انطلاقا من سهل الغجر المجيدية خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتي مرتفعات شبعا ومزارعها بعد ان صعدت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع الغربي واقليم التفاح".

ولفت المراسل، الى أنه "في ظل التوتر والقلق المسيطر على المنطقة لم يغب الطيران التجسسي (نوع ام كا) في طلعاته الاستكشافية عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع مصولا حتى أجواء البقاع بانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة مع استمرار الاعتداءات الاسرائلية ضد المنطقة".