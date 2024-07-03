هاريس: فخورة بترشحي على قائمة بايدن لمنصب "نائبة الرئيس"

أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أنّها "فخورة بترشّحها على قائمة الرئيس جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس"، وذلك في غمرة النقاش الدائر حول الحالة الصحية للرئيس الديموقراطي بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وتعليقاً على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاماً)، قالت نائبة الرئيس لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية "أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن"، مشدّدة على أنّ "جو بايدن هو مرشّحنا. لقد هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مرة أخرى".

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي ان ان" الثلاثاء ان "75% من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون ان الحزب سيحظى بفرص أفضل في تشرين الثاني مع مرشح آخر غير بايدن، في نتيجة زادت من قلق الديموقراطيين".

ونال ترامب في الاستطلاع 49% من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43% لمنافسه، وهو فارق لم يتغير مقارنة مع آخر استطلاع مماثل أجري في نيسان.

وستكون كامالا هاريس في موقع افضل حيث نالت 45% مقابل 47% للرئيس الجمهوري السابق.