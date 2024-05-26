الكوميديا تجمعهن.. عودة نجمات مصريات للسينما بعد غياب سنوات

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: يشهد الموسم الصيفي الحالي في مصر منافسة سينمائية قوية بين عدد من النجوم والنجمات، وتتنوع القصص ما بين الكوميديا والرومانسي والأكشن، لكن الملاحظ هذا العام، عودة عدد من النجمات للسينما بعد غياب سنوات، ليكون القاسم المشترك بينهن هو المنافسة على إضحاك الجماهير.

من بين هؤلاء دنيا سمير غانم، التي ابتعدت عامين عن السينما والدراما، فكان آخر مشاريعها السينمائية فيلم “تسليم أهالي” مع هشام ماجد، وشاركتها بطولته والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

انقطعت دنيا عن السينما منذ ذلك الحين، إلّا أنّها قرّرت العودة في موسم صيف 2024 من خلال الفيلم الكوميدي “روكي الغلابة”، الذي كان من المفترض أن يكون باسم “الجاردية”، هذا الاسم يتماشى مع الوظيفة التي تظهر بها في العمل وهي الحارسة الشخصية للفنان محمد ممدوح، وتلك هي المفارقة الكوميدية التي تقوم عليها أحداث الفيلم.

دنيا ظهرت من خلال الصورة الترويجية للفيلم داخل حلبة الملاكمة، ما أثار فضول الجماهير، لمعرفة ما هي القوة التي تتميز بها دنيا، وتؤهلها لشغل وظيفة “بودي جارد”.

ياسمين عبدالعزيز، ابتعدت أكثر من 6 سنوات عن السينما، وركزت أثناء تلك الفترة على الدراما، لكنها قرّرت هذا العام أن تحصل على إجازة من الموسم الرمضاني، من أجل تصوير فيلمها الكوميدي الذي سيُطرح في الموسم الصيفي الحالي.

ياسمين تتكتم على تفاصيل مشروع عودتها للسينما، وبسؤالها عن قصته لم تجب بأنّه سيكون كوميدياً وينال إعجاب الجماهير، وحتى الوقت الحالي لم تتضح معالمه.

وأخيراً، احتفلت غادة عبدالرازق، بعودتها للسينما خلال الأيام الماضية من خلال فيلم “تاني تاني” الذي انطلق عرضه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي، ويشاركها في بطولته أحمد آدم وبيومي فؤاد، اللذان يتصارعان على حبها خلال أحداثه.

هذا الفيلم جاء بعد غياب غادة 7 سنوات عن السينما في مصر، حيث كانت مشغولة في طرح عدد من المسلسلات الدرامية، آخرها “صيد العقارب” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.