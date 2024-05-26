بروس سبرينغستين فقد صوته قبيل بدء حفله في فرنسا.. والتذاكر صالحة لموعد آخر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أرجئت حفلة بروس سبرينغستين التي كانت مقرّرة مساء السبت في مرسيليا في جنوب فرنسا، وهي الوحيدة ضمن جولته الأوروبية، “بسبب فقدان مغني الروك الأميركي صوته”، وفق ما أعلنت الشركة المنظمة للحدث على منصة “إكس”.

وأوضحت شركة “جيرار بروو بروداكشنز” على إكس “بسبب فقدان الصوت وبناء على تعليمات طبيّة، لن يتمكن بروس سبرينغستين من الغناء والصعود على المسرح هذا المساء.

الحفلة الموسيقية التي كانت مقررة لهذا المساء في أورانج فيلودروم في مرسيليا أرجئت للأسف إلى موعد لاحق”.

وستكون تذاكر الحفلة الموسيقية صالحة لموعد جديد لم يحدد بعد، فيما ستعاد الأموال للأشخاص الذين يرغبون في استرجاعها.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة “لا بروفانس” المحلية، حضور العديد من محبي سبرينغستين إلى الصالة التي تتسع ل60 ألف شخص، قبل ساعات من انطلاق الحفلة التي أرجئت.

وكان المغني الأميركي البالغ 74 عاماً أعلن في أيلول الماضي إرجاء حفلاته المقررة في الولايات المتحدة إلى العام 2024 من أجل “التعافي من قرحة في المعدة”.