شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وعمرو عبد الجليل ونادر عباسى بحفل ختام مهرجان إبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، حفل ختام الموسم الثاني عشر من مهرجان إبداع لشباب الجامعات، بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، وحرص على الحضور كل من: النجم محمود حميده، النجم عمرو عبد الجليل، الموسيقار نادر عباسي، الكاتب عبد الرحيم كمال، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وكذلك الفنان سامح الصريطي، والإعلامية منى الشاذلي الفنان محمود الحديني، الفنان سامي مغاوري، الدكتورة غادة جبارة، الشاعر جمال بخيت، المخرج عادل عبده.

وبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية سالي سعيد، ويخرجه المخرج المسرحي ومدير مسرح الطليعة عادل حسان، بفقرة موسيقية تم فيها تقديم عدد من الأغاني منها تترات مسلسلات وأغاني وطنية، استمتع الحضور بها، كما قدم كورال الجامعات الفائزة فقرة غنائية بقيادة المايسترو أيمن الشامي.

يذكر أن الموسم الثاني عشر لمهرجان إبداع لطلاب الجامعات لعام 2024، تم تنفيذه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، ويتم بث الحفل مباشرة على قناة الحياة.