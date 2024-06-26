افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بحضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطيةن قاموا بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والخضار والفاكهة ومحطات المحروقات ومعامل تكرير وبيع المياه في نطاق أحياء مدينة النبطية وبلدات جباع وحاروف وعدشيت والقصيبة وكفرصير وقاقعية الجسر وبلدة برج الملوك والخيام قضاء مرجعيون، وقد سطر محضري ضبط بحق صاحب معمل بيع مياه لسوء النظافة في بلدة القصيبة، ومحضر أخر بحق صاحب باتيسري في النبطية لسلامة الغذاء"، مشييرا الى ان "تمّ سحب 5 عينات مياه لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها، وقد تم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار لضرورة إلتزامهم في القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محاضر ضبط بحق مخالفين وسحبوا 5 عينات مياه لفحصها في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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