جنبلاط: مبادرة الفاتيكان لا تأتي من العبث او الفراغ بل تهدف في التأكيد على الحوار وهي عين العقل

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الى ان "مبادرة الفاتيكان لا تأتي من العبث او الفراغ، بل تهدف في التأكيد على الحوار وهي عين العقل في ادق مرحلة من تاريخ لبنان ومصيره، وبالتالي فان مقاطعة الكاردينال Pietro Paroline من بعض الأطراف الدينية والسياسية هو موجه إلى البابا Francis الحبر الاستثنائي في تاريخ روما".

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