"النشرة": القضاء يعطي فرصة للتسوية في بنك الاعتماد المصرفي

علمت "النشرة" ان المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار استمع الى رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، في ملف الاختلاسات المالية، واعطى مهلة زمنية قصيرة، من اجل انجاز خليفة تسوية مع مصرف لبنان، لاعادة الأموال التي كان جرى الكشف عنها خلال التدقيق الجنائي الذي اجراه المدير المؤقت لبنك "الاعتماد المصرفي" محمد بعاصيري.

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