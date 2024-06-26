باسيل التقى زكي وبحث معه الوضع الداخلي اللبناني والمبادرات الحوارية

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في مستهل جولته على الأحزاب والقيادات اللبنانية لإستشراف الوضع في ظل الحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان. كذلك تطرق البحث إلى الوضع الداخلي اللبناني والمبادرات الحوارية سعياً لحصول الانتخابات رئاسية وإلى دور الجامعة العربية في المساعدة على تحقيق هذا الهدف.
ورافق السفير زكي السفير عبد الرحمن الصلح والوزير المفوض لمى قاسم والمستشار الدكتور يوسف السبعاوي، وشارك في اللقاء النائب سيزار أبي خليل والدكتور طارق صادق مسؤول العلاقات الدبلوماسية في "التيار".
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