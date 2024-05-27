ميلا ابنة وائل كفوري في صورة حديثة… هل تُشبه والدها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 02:19 صباحاً - نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، صورة لابنتهما ميلانا، عبر خاصيّة “ستوري” عبر حسابها على “إنستجرام“.

وعلّقت بشارة على الصورة بالقول: “أحبك”.

ابنة وائل كفوري

وتجدر الإشارة إلى أنّ ميلانا ابنة وائل كفوري هي الإبنة الصغرى لكفوري وبشارة، وابنتهما الكبرى تُدعى ميشيل.

آخر حفلات وائل كفوري

أحيا كل من المطرب وائل كفوري، والمطربة نوال الزغبي حفلهما في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، مساء أمس 25 مايو 2024.

ونشر برنامج “ET بالعربي”، لقطات من الحفل الغنائي، الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية.

وقدمت نوال الزغبي باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، كان أبرزها أغنية “بيلبقلك”، و”من باريس” التي قدمتها لأول مرة على المسرح.

وتفاعل الحضور مع وائل كفوري بشكل كبير، الذي أشعل الأجواء بموال وأغنية عن مسقط رأسه مدينة زحلة، إضافة إلى غناء بعضًا من أغانية القديمة والجديدة.

أحدث أغنيات وائل كفوري

وطرح الفنان وائل كفوري أغنيته الجديدة التي تحمل اسم الوقت الهدية يوم 3 من شهر أبريل الماضي من عام 2024 على جميع المنصات الموسيقية و«اليوتيوب» ومحطات الراديو، وحصدت على عدد مشاهدات عالي في أقل من 24 ساعة من طرحها على «يوتيوب».

وتعتبر أغنية الوقت هدية من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين كما انها من إخراج دان حداد.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »