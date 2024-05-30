شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى طاهر توجه رسالة لجمهورها عبر ”الخليج 365”: اطمنوا أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت خلال الفترة الأخيرة شائعة عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ليلى طاهر على مواقع السوشال ميديا، وهى الشائعة التي عاني منها عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، تواصل ”الخليج 365” مع الفنانة القديرة للاطمئنان على حالتها الصحية، ووضع حد لتلك الشائعات التي طاردتها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الفنانة الكبيرة ليلي طاهر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها بصحة جيدة ولا حقيقة لكل ما يثار حول تدهور حالتها الصحية، مشيرةً إلى أنها تلقت العشرات من الاتصالات خلال الفترة الأخيرة نتيجة تلك الشائعة من محبيها للاطمئنان على حالتها الصحية، وأكدت لهم أنها بخير.

واستنكرت الفنانة ليلى طاهر تلك الشائعة، منتقدةً من يقف وراؤها، قائلة: "مش عارفة اللى بيروج الشائعات دي هدفه إيه، هما عايزين إيه من الفنانين"، وطالبت الفنانة بتوجيه رسالة طمأنة لجماهيرها بإنها بصحة جيدة، ولا حقيقة لما يتم تداوله من شائعات.

وترددت خلال الأيام القليلة الماضية شائعات حول تدهور الحالة الصحية للنجمة الكبيرة ليلى طاهر، وهى ليست الشائعة الأولى من نوعها، فسبق وتم تداول تلك الشائعة منذ عدة أشهر، ونفي عدد كبير من المقربين للنجمة ليلى طاهر عبر منصات "السوشال ميديا" المختلفة ووسائل الاعلام مؤخراً، ما تردد حول حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة، مؤكدين تواجدها داخل منزلها ومشاركتها بالأعمال الخيرية وحضور بعض المناسبات الخاصة.