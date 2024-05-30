بعد نجاح “حق عرب”.. أحمد العوضي يجدّد التعاون مع هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حصده الفنان أحمد العوضي بمسلسله “حق عرب” الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه، قرر أن يخوض دراما رمضان 2025، بعمل من تأليف محمود حمدان، الذي قدّم معه “حق عرب” ليستكمل بذلك النجاح الباهر الذي حققاه معاً.

ويواصل العوضي في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد من تأليف محمود حمدان، ومن المفترض أن تكشف الشركة المنتجة أسماء الفنانين المرشحين للمشاركة في العمل والتعاقد معهم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

مسلسل “حق عرب” من إخراج إسماعيل فاروق، وشارك فيه كلٌ من: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، أحمد عبدالله محمود، وزينة منصور.

يُذكر أنه عُرض لأحمد العوضي في السينما فيلم “الإسكندراني”، من إخراج خالد يوسف، وشاركه في بطولته: زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كما شهد الفيلم عودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب ست سنوات، منذ أن قدّم فيلم “كارما” عام 2018، من تأليفه وإخراجه.