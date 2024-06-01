بالصور- هيا مرعشلي تستعرض جمالها بلوك رائع.. و هذا سعر حقيبة يدها من MiuMiu

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة هيا مرعشلي الجمهور بإطلالتها الرائعة، وظهرت وهي ترتدي كروب توب باللون الأبيض و الأسود من دون اكمام سترابليس بظهر مكشوف مع شورت أسود قصير، و إعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



و حملت هيا بيدها حقيبة باللون الأسود من الجلد من دار ازياء MiuMiu، وصل سعرها إلى 3,368 دولار.

وكانت نشرت هيا مرعشلي صوراً قديمة لها من أعمال شاركت فيها في السابق، وعندما كانت صغيرة في السن، ومن بينها صور من مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها إحدى الصفحات تظهر شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول: "صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".

