ابنة عمرو دياب بملابس غريبة وريم سامي رفقة زوجها في اليونان.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

خطفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار إليها عبر السوشيال ميديا بإطلالة رائعة في أحدث ظهور لها، وظهرت مرتدية فستان باللون الذهبي اللامع، أبرز رشاقتها وجمالها.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال تواجدها في مدينة موناكو الفرنسية، وظهرت مرتدية فستان أحمر قصير فوق الركبة، أظهر جمالها وأنوثتها.

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها وجمهورها،أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت رفقة "الحصان".

نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية بالمالديف عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

إلهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بتخرج ابن شقيقتها إيناس شاهين من المدرسة وبدء مرحلة دراسية بالجامعة.

ريهام حجاج

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها لحظات الرومانسية التي جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشرت صورة جديدة من داخل أحد المطاعم عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع زوجها خلال قضائها إجازة شهر العسل في اليونان.

فيفي عبده

خضعت الفنانة فيفي عبده لجلسة تصوير لصالح إحدى المجلات بدبي، ونشرت صورًا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة غريبة، وقامت بعمل "تسريحة شعر" ضخمة.

محمد رمضان

ظهر النجم محمد رمضان، داخل صالة الجيم في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا، رفقة عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

كنزي عمرو دياب

حرصت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب على مشاركة متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مرتدية ملابس غريبة وغير تقليدية.