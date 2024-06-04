365 نشاطًا بالقاهرة والمحافظات .. وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للبيئة بسلسلة من الفعاليات

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم قطاعات وزارة الثقافة للمرة الأولى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامجًا متميزًا للاحتفال بيوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو، وذلك في القاهرة والمحافظات.

وزيرة الثقافة

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجًا مكثفًا ومتنوعًا، تُنفذ خلاله أكثر من 365 نشاطًا ثقافيًا وفنيًّا بالقاهرة والمحافظات، للتوعية بأهمية الاحتفال بهذه المناسبة، وإلقاء الضوء على المخاطر التي تواجه البيئة، وأهمية الحفاظ عليها، وحمايتها، لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، وينطلق الأربعاء 5 يونيو الجاري، ويستمر على مدار الشهر بجميع المحافظات، ويلقي الضوء على هذه المناسبة عبر عدة موضوعات متنوعة، منها: "التحسن البيئي والتنمية المستدامة، الطاقة النظيفة من أجل بيئة خالية من التلوث، المدن والمباني الخضراء، أخطار تلوث الماء وثقافة ترشيد الاستهلاك، ظاهرة التصحر وآثارها على الأراضي الزراعية، بيئتنا مصدر سعادتنا، الطاقة المتجددة، المعالجة البيولوجية للتلوث البيئي، معًا نحمي كوكبنا من التلوث".

وينظم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، 67 نشاطًا وفعالية، بمحافظات: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف"، وتتنوع بين: "محاضرات، مسابقات، مسرح للعرائس، ورش فنون تشكيلية خاصة بالبيئة، مناقشات كتب، ورش إعادة تدوير خامات البيئة، ورش حكي، حلقات نقاشية".

وفي إقليم القناة وسيناء، تُقيم الهيئة 33 نشاطًا وفعالية بمحافظات: "الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وتتضمن الفعاليات: "ورشًا فنية، مجلات حائط، لقاءات تثقيفية، أنشطة لاكتشاف الموهوبين، معارض للأطفال عن البيئة"، وغيرها.

كما تكثف الهيئة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، أنشطتها الثقافية والفنية، والتي تبلغ 124 نشاطًا وفعالية، بمحافظات "الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط"، وتشمل: "عروضًا فنية، أمسيات شعرية، ندوات، ورش فنون تشكيلية، مناقشات كتب".

أما إقليم غرب ووسط الدلتا، فيقدم 38 نشاطًا وفعالية بمحافظات "البحيرة، الإسكندرية، الغربية، مطروح، المنوفية"، ويتضمن البرنامج "محاضرات توعوية، ورش عمل ميدانية، ورش رسم، ورش حرف بيئية"، وغيرها.

وفي إقليم وسط الصعيد تقيم برنامجًا ثقافيًا وفنيًا، يتضمن 40 نشاطًا وفعالية بمحافظات "أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج"، ويتضمن البرنامج "ندوات ثقافية، ورش أشغال يدوية، جداريات، عروض أفلام، حلقات نقاشية".

كما تُنظم الهيئة بإقليم وسط الصعيد برنامجًا ثقافيًا وفنيًا يتضمن 43 نشاطًا وفعالية بمحافظات "أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، قنا"، ويتضمن البرنامج "لقاءات ثقافية، ورش عمل، موائد مستديرة، حلقات بحثية، عروضًا متنوعة".

وأعدت الهيئة برنامجًا متنوعًا للأطفال في أماكن عدة، منها "متحف الطفل للحضارة والإبداع، مستشفى 57357، مجمع الأديان، حي الأسمرات"، وينظم "أتوبيس الفن الجميل" برنامجًا مكثفًا للأطفال، ينطلق 5 يونيو بالمتحف المصري بالتحرير، عبر ورشة بعنوان "بيئة آمنة ونظيفة"، يليها ورشة حكي بعنوان "المدن صديقة البيئة"، بالتعاون مع جمعية تكاتف لرعاية الأيتام، كما يشهد يوم الثلاثاء 11 يونيو، زيارة أخرى إلى المتحف، بالتعاون مع مكتبة السلام العامة، تتضمن ورشًا فنية للتوعية بالحفاظ على البيئة.

وتتواصل الفعاليات، يوم الأربعاء 26 يونيو، بمتحف الفن الإسلامي، مع لقاء بعنوان "ممارسات صديقة للبيئة"، وورشة رسم بعنوان "أحافظ على بيئتي"، بالتعاون مع المكتبة العامة بمدينة نصر، كما تنظم الهيئة لقاءات مكثفة بعدة قرى، تتضمن "ورشًا للفنون التشكيلية، لقاءات حوارية حول يوم البيئة العالمي".

وتنظم الهيئة ورش عمل للمرأة لمناقشة "كيفية إقامة مشروع صديق للبيئة" في محافظات "القاهرة، المنيا، كفر الشيخ، الأقصر"، ويشهد البرنامج أنشطة مُخصصة للشباب، منها "منتدى ثقافي احتفالا بيوم البيئة العالمي" بمحافظات "الدقهلية، القليوبية، الوادي الجديد"، كما تنظم إدارة الشباب، ورشة لإعادة التدوير بالخيوط والخرز، وورشة إعادة تدوير الزجاج والخشب والألوان، بمركز الصم والبكم، بحلمية الزيتون.

وفي مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، أعدت الهيئة برنامجًا يتضمن "ورشا ثقافية وفنية، ورش حكي، لقاءات توعوية، إعادة تدوير، ورش تصنيع العرائس، جداريات فنية"، وعروضًا فنية، بمناطق "روضة السيدة زينب، حي الأسمرات، الخيالة، حدائق أكتوبر، أهالينا"، بالإضافة إلى إقامة "ورش رسم وتلوين، ورش حكي"، من خلال استضافة أطفال "جمعية تكاتف للأيتام"، بالعاصمة الإدارية.



وفي المكتبات تقيم الهيئة أنشطة متنوعة من خلال إقامة محاضرات، مجلات حائط، ورش رسم، اكتشاف مواهب الكتابة، كما تقام للمواهب ورشة لإعادة تدوير المخلفات ببيت ثقافة سنديون يوم 5 يونيو.

وفي إطار دعم ذوي القدرات الخاصة ودمجهم تنظم الهيئة أنشطة مخصصة لهم تتنوع بين ورش فنية لإعادة تدوير مخلفات البيئة بمركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول يوم 5 يونيو، وورشة حكي عن "أهمية الحفاظ على البيئة" يوم 6 يونيو، ومحاضرة عن "مخاطر بيئية تؤثر على الصحة وكيفية الوقاية منها" يوم 8 يونيو.

كما تقام فعاليات حول الحرف والمنتجات التي تساعد على الحفاظ على البيئة في محافظات القاهرة، الجيزة، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان عدة أنشطة توعوية تتضمن ندوات تعريفية ومحاضرات عن الحرف التراثية صديقة البيئة، وورش فنية للأراجوز، وورش حكي شعبي.

• قطاع صندوق التنمية الثقافية

يُطلق قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأربعاء 5 يونيو، فعالية "من أجل مصر خضراء" في قصر الأمير طاز، في السابعة مساءً، ،بالتعاون مع وزارة البيئة، وجمعية كتاب البيئة والتنمية، ومصوري الحياة البرية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، ودعم المبادرات الخضراء الذكية، وتشجيع الممارسات البيئية، والحرف التراثية التي تساهم في الحفاظ على البيئة المصرية.

كما ينظم القطاع معرض تصوير فوتوغرافي لبديع صنع الله، والذي يُركز على البيئة المصرية وجمالها الطبيعي، والكائنات النادرة بها، كما يُكرم القطاع عددًا من المبادرات البيئية الرائدة، والتي حققت نجاحًا في مجالات مختلفة مثل "إعادة التدوير، الطاقة المتجددة، الحفاظ على الموارد الطبيعية"، كما يعرض فيلم "حكاوي من ناسها"، الذي يتناول تراث المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، ودورهم في صونها وحمايتها، كما تشهد الاحتفالية استعراض التجربة الناجحة لمبادرة "eco Egypt"، وهي مبادرة وطنية، تستهدف تسليط الضوء على التجارب المميزة الذي يمكن معايشتها في ١٣ منطقة للسياحة البيئية في مصر.

• المجلس الأعلى للثقافة

ويشارك المجلس الأعلى للثقافة، متمثلًا في لجنة الجغرافيا والبيئة بتنظيم عدد من الندوات التي تتناول "قضايا التصحر وتأثير التغيرات المناخية على الكوكب"

المركز القومى لثقافة الطفل

يحتفل المركز بيوم البيئة العالمي، بالحديقة الثثقافية للأطفال، بالسيدة زينب، وحديقة الفنون بالهرم، بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث يقدم المركز خلال الاحتفال مجموعة من الفعاليات، والتي تتنوع ما بين " ورش تدوير مخلفات، ورش متنوعة بالتعاون مع وزارة البيئة، ندوة توعية بيئية، فقرات أراجوز عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة، فقرة "كلاون" عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة".