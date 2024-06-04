بالصور- غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بلون شعرها الجديد..و سعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، فاجأت من خلالها الجمهور بتغير لون شعرها إلى الأشقر، حيث ظهرت بلوك مميز إرتدت فيه قميض من الجينز ذات اكمام قصيرو مع تنورة طويلة لامعة باللون الأصفر مزينة بالتيرتر، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ، و حملت بيدها حقيبة من دار أزياء FENDI وصل سعرها إلى 1450 دولار.



و في وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله مفاجأة قامت بها حفيداتها لها، إذ قمن بزيارة دار السينما لمفاجأتها ومشاهدة فيلمها الجديد "تاني تاني".

وعلقت غادة عبد الرازق على الفيديو بالقول: "الحب العائلي هو الأفضل حقًا استيقظت اليوم لأجد هذا الفيديو الذي أرسله أحفادي المحبوبون، فاجأني بحضور فيلمي الجديد تاني تاني مع أصدقائي هناك، شكرًا لكم يا فتياتي اللامعات، لقد أسعدتم يومي وأنا سعيدة جدًا بذلك حبك لي أحبك إلى القمر والعودة أرسل لي الحب إلى جميع أصدقائك أيضًا".

