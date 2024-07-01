نواف الحارثي ينال البكالوريوس بامتياز

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتفل الزميل شاكر الحارثي بتخرج ابنه نواف في كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، ومنحه درجة البكالوريوس في الأنظمة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل الزميل شاكر الحارثي بتخرج ابنه نواف في كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، ومنحه درجة البكالوريوس في الأنظمة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وتلقى الحارثي التهاني والتبريكات والتمنيات بمزيد من التقدم والنجاح. «مكة» تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء لنواف بمناسبة تخرجه، سائلين الله له المزيد من التوفيق والنجاح.

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