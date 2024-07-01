برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يوسع مدارك الطلاب الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم عنيزة، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أمس برنامج «موهبة الإثرائي الأكاديمي».

ويهدف البرنامج الذي يقام في مقر مركز القصيم العلمي بالمحافظة إلى تنمية مهارات الطلاب الموهوبين واكتشاف مواهبهم، وتوسيع مداركهم وخبراتهم في مختلف المجالات العلمية، وإطلاق قدراتهم نحو الابتكار والإنتاج العلمي، خلال بيئة تعليمية جاذبة محفزة على الإبداع.

ويعد برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي سيستمر 3 أسابيع، من البرامج النوعية المخصصة للطلاب الموهوبين، إذ يتميز باستقطاب 100 طالب من نخبة الطلاب الموهوبين من مختلف مدن ومحافظات القصيم، ويتضمن وحدات علمية متنوعة ومسارات علمية متعددة، مثل: الهندسة والفيزياء وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية والعلوم الطبية والحيوية والكيميائية.

وأوضح مدير إدارة تعليم عنيزة خالد الحربي، أن البرنامج يوفر بيئة تعليمية جاذبة تحفز الطلاب على الإبداع والابتكار، مؤكداً حرص إدارة تعليم عنيزة ومؤسسة موهبة على تقديم الدعم الكامل للبرنامج، وتوفير الإمكانات اللازمة لنجاحه وتحقيق أهدافه، بما يتناسب وأهمية هذا البرنامج في اكتشاف ورعاية وتنمية مواهب الطلاب الموهوبين.