نانسي عجرم تلتقي بجمهورها في تركيا بهذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة نانسى عجرم، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 21 يونيو الشهر الحالى في إسطنبول بتركيا.

ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية والمحببة لدى جمهورها.

وكانت تصدرت النجمة نانسي عجرم التريند، وذلك بعد أزمتها مع وريث الراحل فريد الأطرش بسبب أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا" والتي قدمتها نانسي في إعلان مؤخرًا.

نانسي عجرم

حيث بدأت الأزمة بإعلان فيصل الأطرش، وريث الفنان الراحل فريد الأطرش، أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الفنانة نانسي عجرم، لاستغلالها أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، واصفًا ذلك بأنه "تعدٍّ صريح على حقه الأدبي".

وأضاف فيصل الأطرش أن الإعلان المتاح حاليًّا بصوت الفنانة نانسي، باستخدام أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا" يعقد المسؤولية الجنائية عن تعدٍّ على الحق الأدبي.

نانسي عجرم

وتابع أن "استغلال الأغنية جاء دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى "ساسم"، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر".

نانسي عجرم

وقام بتكليف وريث فريد الأطرش المحامي المصري الدكتور حسام لطفي في دفع التعدي على حقوق الفنان الراحل، والتعاون مع "ساسيرو" و"ساسم" لتحقيق استغلال أوسع لمصنفاته دون أن يمس الحقوق الأدبية عليها، حيث هي بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حدة بموجب عقد مكتوب.

نانسي عجرم

واشتعلت الأزمة حيث اتهمت أسرة الفنان الراحل فريد الأطرش الفنانة نانسي عجرم بتزوير مستندات حصلت بسببها على تصريح منحها حق استغلال أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا".

نانسي عجرم

وقال حسام لطفي المستشار القانوني لأسرة فريد الأطرش في تصريحات صحفية: "تقدمنا ببلاغ للنائب العام بأنه تم استصدار ترخيص رقابي بناءً على مستندات مزورة منسوبة للفنان الراحل فريد الأطرش".

نانسي عجرم

وأضاف حسام لطفي "أصدروا إذن تحويل الأغنية إلى إعلان تجاري، وهم لا يمتلكون أي مستند أو عقد من الفنان فريد الأطرش أو من ورثته يعطيهم الحق في هذا، بالإضافة إلى أن البند العاشر من العقد يؤكد على أن جمعية المؤلفين والملحنين هي من تمتلك حقوق الطبع الميكانيكي، وهي عند طباعة تسجيلات صوتية له نسبة من جمعية المؤلفين، كما هو مكتوب في البند العاشر".

وكانت قامت نانسي عجرم بغناء أغنية “قلبي يا محتاس” من فيلم “مقسوم” والذي طرح فى السينمات.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

أبطال الفيلم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.



