إطلالة رضوى الشربيني اللامعة تسحر العيون

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج المصرية رضوى الشربيني، متابعيها عبر حسابها ارسمي، مجموعة صور ومقاطع فيديو لأحدث إطلالاتها.

وخطفت رضوى الأنظار في الصور بإطلالتها الأنيقة، إذ ارتدت فستان أسود من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.

وجاء فستان رضوى كلاسيكي طويل من أقمشة الحرير، تميز الفستان بياقة عالية مزينة بأحجار الكريستال الملونة. كما تميز الفستان بكمين رفيعين مع وشاح منسدل من الجهتين. وحدد رضوى خصرها بحزام اسود رفيع.

ومن الناحية الجمالية، تركت رضوى شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا ابرز ملامحها، وتزينت رضوى بمجوهرات الماسية ثمينة من اسوار وحلقتي أذن وخواتم.



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