شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية محبى الفنون الجميلة تحتفل بتكريم المخرج محمد فاضل بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جمعية محبي الفنون الجميلة مع رابطة محبي المخرج القدير محمد فاضل خلال احتفالية أقيمت بمناسبة حصوله على جائزة النيل من وزارة الثقافة المصرية وذلك بمقر الجمعية بجاردن سيتي.

وحرص على حضور حفل تكريم المخرج محمد فاضل، زوجته الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان القدير رشوان توفيق، والفنان سامي مغاوري، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان فاروق فلوكس، والفنانة وفاء مكي، والإعلامي محمد الغيطي الذى قدم الإحتفالية.

المخرج محمد فاضل قدم للتاريخ الفني أكثر من ستين عملا في السينما والدراما التليفزيونية، حيث قدم للسينما أفلام مثل: حب في الزنزانة لسعاد حسني وعادل إمام، وناصر 56 لأحمد زكي، وكوكب الشرق لمحمود ياسين وفردوس عبد الحميد، وشقة في وسط البلد، طالع النخل.

وقدم في الدراما التليفزيونية أعمالا تمثل محطات في الشاشة الصغيرة مثل: ليلة القبض على فاطمة، النوة، عصفور النار، أبو العلا البشري، الراية البيضا، وقال البحر، صيام صيام، طائر الأحلام؛ أبنائي الأعزاء شكرا، أحلام الفتى الطائر، أخو البنات، أنا وأنت وبابا في المشمش، وما زال النيل يجري، العائلة والناس، للعدالة وجوه كثيرة، سكة الهلالي؛ نجم الموسم، وأخيرا الضاحك الباكي، كما قدم العديد من المسلسلات الإذاعية والمسرحيات، ومما قيل عنه انه نقل الدراما التليفزيونية للمشاهد العربي وجمع بين المتعة والرسالة وقال عنه وزير الثقافة المغربي إن اسم محمد فاضل كمخرج لأي مسلسل كان يجعل المشاهد المغربي يلزم بيته لمتابعة أعماله.



نجوم الفن يحتفلون بتكريم المخرج محمد فاضل



رشوان توفيق وسامي مغاوري ومحمد الغيطي وفردوس عبد الحميد يحضرون حفل تكريم محمد فاضل



حفل تكريم المخرج محمد فاضل



دنيا عبد العزيز تتوسط المخرج محمد فاضل وفردوس عبد الحميد



دنيا مع املخرج محمد فاضل بحفل تكريمه