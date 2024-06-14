"بفستان سواريه".. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة سيرين عبدالنور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت "سيرين" مجموعة صور عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا وأنت فقط"، حيث ظهرت مرتدية فستان سوارية طويل وهي تقف بالقرب من البحر.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ممنوع تغيبي ممنوع يا أميرة كل النجمات"، "ما شاء الله جميلة"، "ملكه الملكات كل شي عليكي حلو"، "يا ويلي أنا شو حلوة يؤبرني"، "أفتقدك كثيرًا"، "جمالك عالم تاني"، "عادي ولا تهدّد بقى".

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور في مسلسل "النسيان"، والذي ضم كلًا من قيس الشيخ نجيب، وبمشاركة عدد من الممثلين من أبرزهم: "كارول عبود، وفادي أبي سمرا، وأسامة المصري، وندى بو فرحات، وسلمى شلبي، وإيلي كريستفريدوس، وسامي أبو حمدان ويورجو شلهوب.

اقرأ أيضًا..

خالد سرحان يعلن دعمه لعمرو دياب في أزمته بهذه الطريقة

بالصور.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم بشوارع ميلان والجمهور يعلق