“ضحية” عمرو دياب يكشف سبب عدم ردّ الصفعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو ظهر فيه الشاب المصري سعد أسامة، الذي تلقّى صفعة من الفنان عمرو دياب، وذلك عبر حسابها في “إنستغرام”.

ونفى أسامة ما أشيع عن تنازله عن حقّه واتجاهه إلى الصلح مع “الهضبة”، وقال: “لذلك لجأت إلى القضاء المصري، وواثق بنزاهته، وأنّه سيردّ لي كرامتي وحقّي”.

وأوضح سبب عدم ردّه على الإهانة التي تعرّض لها، قائلاً: “أنا لا أدبي ولا احترامي يسمحان بأن أمدّ إيدي على شخص في سن والدي”.

وختم: “أشكر كل من دافع عني ودعمني، خصوصاً أهلي في الصعيد، وأطمئنكم أنني من المستحيل أن أتخلّى عن حقي أو أضيعه”.